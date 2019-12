Rocket League: un video mostra gli easter egg che si celano fuori dai confini degli stadi

Nel corso della sua ultima puntata del 2019 della celebre video rubrica Boundary Break, lo youtuber Shesez si è focalizzato su Rocket League e sui numerosissimi segreti che si celano all'infuori dai confini degli stadi.

L'apprezzato creatore di contenuti si è servito dell'editor del motore grafico Unreal Engine 3 per sbloccare l'accesso a funzionalità come quella che gli ha permesso, tra le altre cose, di sganciare la telecamera di gioco per muoverla liberamente all'interno dello scenario.

Sfruttando questo sistema, lo youtuber ha potuto "visitare" le aree della mappa che si trovano all'esterno del campo di forza degli stadi di Rocket League, ossia in quelle zone irraggiungibili dagli utenti. Così facendo, Shesez ha scoperto non solo delle inquietanti statue Moai nascoste alla vista dei giocatori ma anche delle curiosità legate al processo di sviluppo del racing game competitivo di Psyonix.

Oltre alle già citate statue dell'isola di Pasqua (un riferimento quantomai esplicito al termine "easter egg" che contraddistingue questo genere di aggiunge contenutistiche segrete), la nuova puntata di Bounady Break ci mostra l'insolita ricchezza di dettagli delle strutture architettoniche che imperlano il paesaggio e gli stratagemmi grafici adottati da Psyonix per creare ciascuna mappa.

Prima di lasciarvi all'interessante filmato che campeggia a inizio articolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra comoda guida con consigli per vincere facilmente a Rocket League.