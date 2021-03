Rocket League: il video del nuovo Pass mette il turbo alla Stagione 3

La Stagione 3 di Rocket League tra F1 e NASCAR è sui nastri di partenza. I ragazzi di Psyonix scaldano i motori con un video che illustra illustra i bonus sbloccabili, le modifiche e le numerose sorprese previste con l'arrivo della prossima fase ingame dell'arcade racing competitivo e del suo nuovo Pass.

Con l'ingresso di Rocket League nella terza Season dopo il passaggio alla formula free-to-play, il kolossal multiplayer di Epic Games porterà in dote oltre 70 livelli, con un mare di oggetti inediti da acquisire avanzando nella doppia progressione gratuita e a pagamento (quest'ultima, riservata a chi si doterà del Rocket Pass Premium).

Sul fronte dei contenuti, la Stagione 3 introdurrà la nuova auto Tyranno, come l'esplosione gol Bandiera a scacchi, le ruote Traction o l'adesivo animato Retrogression, insieme a nuovi inni dei giocatori e a tanto altro. Il Rocket Pass Premium potrà essere sbloccato con 1.000 crediti per ottenere sfide settimanali e stagionali aggiuntive, oltre all'accesso alla progressione dei livelli Premium e a un boost di Punti Esperienza per salire di livello più velocemente.

Sempre a proposito della progressione delle attività del Rocket Pass PremiuM, Psyonix precisa che con la Stagione 3 i livelli Pro verranno revisionati per fare in modo che non vengano più nascosti una volta superato il livello 70. Chi lo raggiungerà prima della conclusione della nuova Stagione potrà così vedere quali oggetti potrà sbloccare nei 30 livelli successivi al proprio. Il semaforo verde per la Stagione 3 di Rocket League è previsto per il 7 aprile su PC e console.