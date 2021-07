Rocket League x 007: James Bond sfreccia a bordo dell'Aston Martin DB5

"Il suo nome è League, Rocket League", esclamano entusiasti i ragazzi di Psyonix nell'annunciare la prossima, grande collaborazione sancita per garantire l'ingresso della mitica Aston Martin DB5 dell'Agente 007 nel già ricchissimo garage virtuale dell'arcade racing competitivo di Epic Games.

A partire dal 29 luglio, nel Negozio di Rocket League sarà possibile acquistare la mitica Aston Martin DB5 del 1965 legata indissolubilmente alla storia cinematografica dell'agente segreto 007 creato da Ian Fleming.

Con l'aiuto di Q, gli sviluppatori di Psyonix inseriranno nel bundle Aston Martin DB5 di James Bond la vernice Silver Birch, un suono motore unico, le ruote a tema e un adesivo Real Life, insieme ad un propulsore e ad una carrozzeria Octane.

Il Bundle con la Aston Martin personale di James Bond sarà disponibile per un periodo di tempo limitato all'interno del Negozio di Rocket League. Per l'occasione, il team di Psyonix ha confezionato un esplosivo filmato di presentazione e sottolineato come "nel corso di quest'anno, insieme a Bond sveleremo altri elementi del suo garage", suggerendo così l'arrivo di ulteriori vetture provenienti dalla dimensione di 007.

Ogni indizio, naturalmente, porta verso la trasposizione videoludica delle auto del film 007 No Time to Die nell'universo competitivo di Rocket League: staremo a vedere. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del trailer che festeggia l'arrivo della Aston Martin DB5 nel kolossal free to play di Epic su PC e console.