Rocket League x Fast & Furious: il pacchetto di auto a tema arriva il 17 giugno

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con l'evento Kickoff Live per la Summer Game Fest 2021, Psyonix sale idealmente sul palco dello show organizzato da Geoff Keighley per annunciare un nuovo pacchetto di auto premium di Rocket League a tema Fast & Furious.

Il reveal del nuovo contenuto aggiuntivo viene celebrato con un breve ma adrenalinico trailer in computer grafica che immortala, appunto, il terzetto di veicoli in arrivo nel Negozio dell'ormai iconico Battle Car Racer.

Similarmente a quanto offerto da Psyonix con i precedenti pacchetti premium, anche per l'espansione di Rocket League x Fast & Furious dovrebbero essere previsti anche degli ulteriori incentivi all'acquisto rappresentati dalle immancabili customizzazioni per l'account e, soprattutto, dalle personalizzazioni tra topper, scie, suoni speciali per il motore, turbo e quant'altro possa servire a infondere originalità ad alto contenuto di ottani al proprio veicolo.

L'uscita del pacchetto aggiuntivo di Rocket League dedicato a Fast & Furious è prevista per il 17 giugno su tutte le piattaforme del kolossal multiplayer di Psyonix, ovvero su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.