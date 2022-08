Rocket League x Ford: anche la Bronco Raptor 2022 arriva nel gioco gratis

Psyonix ed Epic Games hanno appena annunciato l'arrivo di un'altra interessante collaborazione che coinvolgerà Rocket League nel corso dei prossimi giorni. Dopo l'evento crossover con Nike Air Zoom Mercurial, ecco che si preparano ad arrivare anche le Ford Bronco Raptor.

Dal momento che l'azienda produttrice di auto ricoprirà il ruolo di sponsor ufficiale della Rocket League World Championship a Fort Worth e Texas, verranno lanciati in occasione degli eventi dal vivo gli elementi estetici in game ispirati al modello 2022 del veicolo. Dal prossimo giovedì 4 agosto 2022, infatti, nel negozio di Rocket League approderà il Pacchetto Ford Bronco Raptor RLE, grazie al quale i giocatori del free to play potranno sfrecciare in giro per le arene con il primo SUV al mondo ispirato al Racing Ultra4. Il bundle sarà acquistabile nel periodo compreso tra il 4 e il 16 agosto e avrà un costo di 1.100 Crediti: al suo interno troveremo il Veicolo Ford Bronco Raptor RLE, l’Adesivo Ford Bronco Raptor, Suono Motore, Ruote e lo Sfondo Giocatore Ford Bronco Raptor.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale della collaborazione con Ford di prossima uscita, vi ricordiamo che gli Exeed si sono guadagnati il titolo di campioni italiani di Rocket League per il terzo anno consecutivo.