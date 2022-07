Rocket League x James Bond: arriva la Aston Martin DBS di 007

Dalla collaborazione tra Psyonix, Metro Goldwyn Mayer (MGM) e Aston Martin nasce un nuovo evento di Rocket League a tema 007 grazie al quale i giocatori del free to play potranno utilizzare le più celebri auto dell'agente segreto inglese.

Per celebrare i 60 anni di James Bond, Rocket League non solo riaccoglierà i contenuti dedicati a 007 pubblicati qualche tempo fa, ma proporrà anche una serie di elementi estetici inediti che gli utenti potranno acquistare tramite microtransazioni. La portata principale consiste nell'arrivo della Aston Martin DBS di 007, che arriverà nel negozio insieme al Suono Motore Aston Martin DBS di 007, le Ruote Aston Martin DBS di 007, un Adesivo Reel Life e uno Sfondo Giocatore Aston Martin DBS. Anche il leggendario tema musicale di James Bond verrà inserito nel free to play sotto forma di Inno Giocatore e sarà acquistabile a 300 Crediti. L'auto, invece, potrà essere vostra per 1.100 Crediti. Tutti questi oggetti saranno disponibili nel negozio a partire da domani, mercoledì 13 luglio 2022, fino al 19 luglio.

Prima di lasciarvi ad una galleria di screenshot che mostrano le varie auto che troverete in vendita nel negozio di gioco nel corso delle prossime ore, vi ricordiamo che Rocket League sta celebrando il suo settimo anniversario con Birthday Ball.