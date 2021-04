Rocket League x Lamborghini: il nuovo trailer presenta la Huracan STO

Dopo aver messo il turbo alla Stagione 3 di Rocket League, il team di Psyonix annuncia una partnership con Lamborghini che consentirà agli appassionati del gioco free to play di guidare una fiammante Huracan STO con il nuovo Bundle dedicato allo storico costruttore italiano.

L'alleanza con il marchio che rappresenta l'eccellenza automobilistica italiana consentirà a Psyonix di rimpolpare di contenuti a tema Lamborghini l'universo digitale di Rocket League. Come primo atto di questa partnership assisteremo all'ingresso nel Negozio interno del titolo del Bundle Lamborghini Huracan STO: la nuova supercar italiana potrà essere acquistata per 2.000 crediti dal 21 al 27 aprile.

All'interno del Bundle troverà spazio la reinterpretazione della Huracan STO con il suono realistico del suo motore V10, oltre a due set di ruote Huracan STO (v1 e v2), un adesivo esclusivo, un banner giocatore e le antenne Lamborghini e Huracan. A partire dal 21 aprile, tutti i giocatori potranno riscattare gratuitamente il banner Lamborghini.

In funzione di questa alleanza, dal 23 al 25 aprile la scena eSport di Rocket League sarà impegnata nei Lamborghini Open dei prossimi RLCS, con un torneo regionale della fase primaverile degli RLCS nordamericani. Sempre dal 23 al 25 aprile è prevista la Battle of the Bulls, una competizione eSport 1vs1 che vedrà la partecipazione di molti pro player e un premio finale da 5.000 dollari.