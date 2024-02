Rocket League x Mandalorian: Grogu e tanti bonus nel nuovo evento a tema Star Wars

Dopo aver rassicurato la community sul supporto continuo a Rocket League dopo il lancio di Rocket Racing, i ragazzi di Psyonix guardano in direzione della 'Galassia lontana lontana' di Star Wars per dare inizio a un evento a tema Mandalorian.

Disponibile da oggi mercoledì 7 febbraio su tutte le piattaforme, l'evento Mandalorian Mayhem di Rocket League sprona i fan del battle-car racer a "essere cacciatori e giocatori di Soccar al tempo stesso", coinvolgendoli in una serie di attività ispirate alle ormai iconiche gesta compiute da Din Djarin, Grogu, Boba Fett e Bo-Katan.

Il completamento delle sfide del nuovo evento di Rocket League dà accesso a 12 oggetti mandaloriani per customizzare l'aspetto del proprio account e delle singole 'auto da battaglia', come topper, sfondi giocatore, decalcomanie per veicoli e tanto altro.

L'evento si concluderà ufficialmente alle ore 18:00 italiane del 21 febbraio. Per tutta la durata di Mandalorian Mayhem, il Negozio di Rocket League proporrà diversi Bundle a tema e numerosi oggetti legati all'universo sci-fi di The Mandalorian come adesivi ed esplosioni gol. Spazio anche a una nuova modalità 3vs3, la G-Force Frenzy, che vedrà i giocatori cimentarsi in attività frenetiche con tubo illimitato e dalla potenza quintuplicata per sfrecciare come degli starfighter N-1.