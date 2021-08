Rocket League x Ratchet & Clank: DLC gratis con PS Plus e update 120fps su PS5

Sony e Psyonix stringono una nuova partnership per dare vita a un crossover tra Rocket League e Ratchet & Clank, con tanto di pacchetto aggiuntivo gratuito per l'utenza PS Plus su console PlayStation e di aggiornamento grafico su PS5 che porta in dote la modalità a 120fps.

Gli sviluppatori della sussidiaria di Epic Games rinsaldano così la propria collaborazione con Sony per lanciare un pacchetto gratuito di Ratchet & Clank in Rocket League. Il DLC in questione sarà disponibile a partire dal 18 agosto e sarà scaricabile in via del tutto gratuita dagli abbonati a PS Plus su PS4 o PS5.

Il pacchetto dedicato agli eroi del recente Ratchet & Clank Rift Apart include una decalcomania a tema per l'auto Octane, il boost Negatron Collider e i due topper di Clanck e Ratchet in versione "pallone gonfiabile". Il termine ultimo per riscattare questo bonus sarà il 3 gennaio 2022, tanto su PS4 quanto su PlayStation 5.

Sempre a partire dal 18 agosto, un aggiornamento gratuito per la versione PS5 di Rocket League introdurrà il supporto ai 120Hz con una doppia impostazione "Qualità Video" che verrà aggiunta nel menù della schermata iniziale. I giocatori potranno scegliere tra la modalità Qualità (risoluzione 4K e 60fps con HDR) e Prestazioni (risoluzione di 2666x1512 pixel, al 70% del 4K completo, e framerate di 120fps con HDR).