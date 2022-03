Rocket League x The Batman: la Bat-Mobile irrompe in scena con un'evento a tema

Dopo una lunga attesa, il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson ha infine realizzato il suo debutto sul grande schermo, con le recensioni di The Batman che premiano il lavoro svolto dal regista Matt Reeves.

Per festeggiare, il team di Rocket League ha annunciato un evento a tema The Batman, ora disponibile all'interno del fenomeno videoludico. Per l'occasione, gli appassionati dell'eroe DC potranno mettere mano su di un bundle dedicato all'iconica vettura del Crociato Incappucciato. Il The Batman Bundle è proposto sullo store di Rocket League al prezzo di 1.100 Crediti. Di seguito, trovate il riepilogo dei contenuti inclusi:

Batmobile (2022) Body (Dominus Hitbox);

Batmobile (2022) Engine Audio;

Dark Knight Matte Paint Finish;

Batmobile (2022) Wheels;

Batmobile (2022) Boost;

Batmobile (2022) Trail;

Reel Life Decal;

The Batman Goal Explosion;

Ma quale modo migliore per sfoggiare ladi una? Con la, i giocatori dipossono ora cercare di conquistare power-up ispirati ai più celebri villain dell'immaginario DC, tra Joker, Poison Ivy, e Calyface. Siete pronti ad andare in rete con l'iconica vettura del nuovo film su Batman?

L'evento speciale dedicato al ritorno al cinema del Cavaliere Oscuro si protrarrà solamente per alcuni giorni, con scadenza in programma per il prossimo mercoledì 9 marzo 2022.