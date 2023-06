Rocket League x Transformers: nel gioco gratis arriva anche Bumblebee

Nell'ultimo periodo abbiamo assistito al costante arrivo di nuove collaborazioni in Rocket League, che in questi giorni ha deciso di seguire l'esempio di Fortnite Giungla e si prepara ad accogliere nel negozio una serie di elementi cosmetici dedicati ad uno degli Autobot di Transformers più amati dal pubblico.

Stiamo parlando ovviamente di Bumblebee, che approda nel free to play con un intero set di oggetti che include ovviamente anche un'auto gialla con cui gareggiare nelle varie modalità online. Il solo modello dell'auto di Bumblebee con ruote e suono motore abbinati ha un costo di 1.600 Crediti: l'acquisto del veicolo garantisce anche quattro animazioni di trasformazione con cui l'auto celebra la vittoria nella schermata post-partita, più una realizzata appositamente per quando l'utente viene eletto MVP, ovvero miglior giocatore del match.

Il pacchetto da 2.500 Crediti, invece, include auto, suono motore di Bumblebee, ruote di Bumblebee, esplosione gol Optimus Prime (disponibile anche separatamente per 800 crediti), sfondo giocatore Blueprint Bumblebee e due titoli giocatore a tema Transformers. Separatamente, gli utenti potranno acquistare il leggendario tema musicale dei Transformers del 1984 come inno giocatore al prezzo di 300 Crediti.

Questa collaborazione, che si basa esclusivamente sulla vendita di questi oggetti e non prevede eventi in game particolari, avrà il via domani, mercoledì 14 giugno 2023. Chiunque fosse interessato, potrà quindi acquistare l'auto o il bundle entro e non oltre il prossimo 27 giugno 2023.

