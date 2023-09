Rocksmith 2014, è ora degli addii: il gioco Ubisoft abbandonerà presto gli store

Sulla falsa riga di quanto accaduto con l'avvicinamento della fine dell'era Xbox 360 con la perdita di oltre 220 giochi, Ubisoft ha ufficializzato il ritiro di Rocksmith 2014 dagli store digitali. L'avventura musicale di quasi dieci anni fa si appresta a dire addio al mondo videoludico, dopo che l'azienda ha annunciato l'inevitabile delisting.

"Quasi dieci anni fa abbiamo lanciato Rocksmith 2014 e abbiamo intrapreso un viaggio per imparare a suonare la chitarra insieme, praticando i vecchi brani preferiti e scoprendone di nuovi lungo la strada. Vi ringraziamo per questo decennio imperdibile". È con queste parole che Ubisoft ha reso pubblica la decisione di rimuovere Rocksmith 2014 dagli store, insieme alla serie di contenuti aggiuntivi che sono stati rilasciati per l'avventura.

Il delisting di Rocksmith 2014 avverrà ufficialmente a partire dal 23 ottobre 2023. Manca poco più di un mese per poter decidere di poter acquistare ed installare il prodotto in questione, così da poter rigiocare l'avventura musicale senza alcun problema. Come comunicato dall'azienda in un breve Q&A, infatti, sarà possibile usufruire di tutti i contenuti annessi al gioco. I marketplace PlayStation, Xbox e Steam si apprestano a dire addio ad un'importante avventura a tema musicale. L'epoca di Rocksmith 2014 è ufficialmente terminata.