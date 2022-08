Rocksmith+ ha una data d'uscita ufficiale: arriverà su PC con 5.000 brani

Nel corso della serata è stato annunciato a sorpresa il giorno del lancio di Rocksmith+, il peculiare gioco musicale firmato Ubisoft di cui si conosceva esclusivamente la finestra di lancio.

Con un lungo post sul sito ufficiale, l'azienda francese ha svelato che Rocksmith+ sarà disponibile a partire dal prossimo 6 settembre 2022 in esclusiva su PC, attraverso l'Ubisoft Store. A differenza del suo predecessore, il rhythm game non sarà un gioco da acquistare ma un servizio ad abbonamento che vanterà al lancio un catalogo di brani particolarmente ricco: si parla infatti di più di 5.000 brani che includono quelli legati ad etichette di fama mondiale come Sony e Universa. Ubisoft ha confermato che tra gli artisti presenti nel catalogo, che verrà aggiornato a cadenza regolare, troveremo The Clash, Juan Gabriel, Eurythmics, Cake, Muddy Waters, Natalia Lafourcade, Alicia Keys, Boston, Martinho Da Vila, Peter Tosh, Santana, Van Morrison e non solo.

Per ricompensare i giocatori più fedeli, inoltre, la software house ha confermato che chiunque abbia preso parte alla Closed Beta potrà ricevere un mese di abbonamento gratuito e, nel caso in cui si dovesse acquistare un abbonamento della durata di un anno, tre mesi saranno gratis.