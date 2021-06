Rocksmith+: un altro leak a tema Ubisoft svela il nuovo capitolo del rhythm game

Purtroppo è successo di nuovo: a poche ore dall'Ubisoft Forward di questa sera è spuntato in rete un altro dei prodotti che dovrebbero essere annunciati da parte dell'azienda francese. Il protagonista del leak in questione è Rocksmith+, nuova edizione del titolo musicale.

Ci sono ben pochi dubbi sull'affidabilità del leak a causa della sua provenienza, dal momento che ad aver svelato l'esistenza del gioco è stato il sito ufficiale Gibson, marchio piuttosto famoso in ambito musicale. L'immagine inviata tramite la newsletter dal sito riporta inoltre la dicitura "A Ubisoft Original", la quale dà ulteriore credibilità al leak. Stando a quanto emerso, il gioco supporterà chitarre appartenenti a marchi famosi come Gibson, Epiphone e Kramer e permetterà di modificare la velocità dei brani per fare in modo che le note si possano apprendere progressivamente. Pare inoltre che la libreria di canzoni disponibili sia piuttosto generosa e in continua espansione. A chiudere il leak sono le informazioni sulla Beta, la quale dovrebbe iniziare proprio questa sera su PC per un numero limitato di utenti.

Al momento non si conosce la data d'uscita del gioco, il quale dovrebbe arrivare sul mercato tramite un nuovo modello di distribuzione: sembrerebbe infatti che Rocksmith+ richieda un abbonamento mensile per essere giocato.

