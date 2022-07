Rocksmith+ torna in scena: Ubisoft ha fissato la nuova finestra di lancio

Era da molto tempo che non si sentiva parlare di Rocksmith+, la nuova iterazione della serie musicale di Ubisoft che permetterà ai fan di suonare i propri brani preferiti attraverso chitarra elettrica, chitarra acustica o basso.

Originariamente previsto per il 2021, Rocksmith+ è stato posticipato al 2022 generico, per poi sparire dai radar e senza più aggiornamenti sostanziali da parte della compagnia francese. Ma il progetto esiste ancora, il suo sviluppo è andato avanti e, anzi, potrebbero esserci alcune novità in merito. Nel corso della conference call volta a discutere dei risultati finanziari relativi al secondo trimestre del 2022, infatti, Ubisoft ha infatti incluso anche Rocksmith+ tra i titoli ed aggiornamenti digitali in uscita nel periodo compreso tra luglio e settembre 2022.

L'opera, prevista per PC, dovrebbe dunque compiere il suo esordio entro i prossimi due mesi, sebbene non ci siano dettagli più specifici sul periodo di pubblicazione. A questo punto non è dunque da escludere che una presentazione più approfondita del progetto possa arrivare a breve, così da rivelare molti più dettagli sul gioco in vista del debutto ufficiale.

Per un titolo che ricompare sui radar dopo una lunga assenza ce ne è un altro che si allontana non poco: Avatar Frontiers of Pandora è stato rinviato e non arriverà più entro marzo 2023 come originariamente pianificato da Ubisoft.