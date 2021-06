Rocksmith+: Ubisoft svela il nuovo strumento per imparare a suonare chitarra e basso

Gli sviluppatori di Ubisoft San Francisco confermano i leak pre-E3 sul nuovo Rocksmith e, salendo idealmente sul palco digitale dell'evento Ubisoft Forward, presenta al pubblico l'ambizioso progetto di Rocksmith+ (o Rocksmith Plus).

Con la nuova iterazione dell'ormai celebre programma per rendere più intuitivo e, se possibile, veloce lo studio di un nuovo strumento musicale, Ubisoft promette di farci imparare a suonare le nostre canzoni preferite attraverso una chitarra acustica, una chitarra elettrica o un basso.

Il metodo di apprendimento utilizzato in Rocksmith+ sarà il medesimo del capitolo precedente, ma con migliorie e funzioni ancora più evolute per consentire agli appassionati di ottenere un feedback in tempo reale e avere accesso a una libreria di brani in continuo aggiornamento. Grazie ai rinnovati strumenti di apprendimento ideati da Ubisoft, il colosso videoludico transalpino punta a coinvolgere un numero ancora più elevato di giocatori che desiderano diventare dei provetti chitarristi o bassisti.

La commercializzazione di Rocksmith+ è prevista per questa estate su PC e in autunno su console, presumibilmente su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In attesa di ricevere ulteriori dettagli sui contenuti e sulle finestre di lancio definitive, vi lasciamo ai video di presentazione e al link del sito ufficiale di Rocksmith, con tutte le informazioni più esaurienti sui contenuti del titolo e sulle modalità di accesso alla fase di Beta testing promessa da Ubisoft nel corso dello show approntato per l'E3 2021.