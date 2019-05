Rockstar acquisisce Dhruva Interactive, studio artistico di Starbreeze

Come vi avevamo riportato solo pochi giorni fa, la casa di sviluppo svedese Starbreeze ha ammesso i suoi gravosi problemi finanziari che rischiano di far crollare definitivamente la compagnia. La banca rotta è purtroppo diventata un'eventualità concreta dopo il clamoroso fallimento commerciale di Overkill's The Walkging Dead.

La necessità di generare liquidità è dunque divenuta cruciale per la sopravvivenza della compagnia sull'orlo del fallimento. A risollevare parzialmente la situazione, è arrivata nientemeno che Rockstar Games, che ha deciso di acquisire Dhruva Interactive, lo studio di produzione artistica di Starbreeze.

"L'aggiunta di Dhruva Interactive al già esistente team di Rockstar India espanderà le capacità dello studio e rafforzerà le nostre convinzioni", il commento della compagnia di Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, che di certo se la passa decisamente meglio in questo momento rispetto ai colleghi svedesi.

Dhruva Interactive può vantare nel proprio curriculum collaborazioni per lo sviluppo di rinomati titoli tripla A quali Marvel's Spider-Man, Days Gone e Forza Horizon 4. Lo studio è divenuto di proprietà di Starbreeze nel 2016, e passa dunque oggi a Rockstar, che ha sborsato una cifra pari a 7.9 milioni di dollari per assicurarsi le prestazioni dei 300 artisti che si uniranno a breve ai 200 dipendenti di Rockstar India.