Rockstar dice addio a Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online in vista di GTA 6

Rockstar Games aveva già confermato di voler concentrare d'ora in avanti le sue risorse su GTA 6, quello che sarà a tutti gli effetti il progetto più ambizioso mai realizzato dalla software house statunitense.

Lo studio ha spostato la maggior parte della sua forza lavoro sul nuovo episodio della serie per cui è più nota, ed ha anche precisato che Red Dead Online non riceverà più major update. Per commemorare la "fine" del comparto multiplayer online del gioco western, i giocatori hanno persino celebrato il suo funerale in-game.

Sebbene le sue intenzioni fossero quindi ampiamente chiare, Rockstar Games ha voluto salutare definitivamente Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online tramite il recente update che ha introdotto su PC il supporto a AMD FSR 2.0 e NVIDIA Reflex.

"I nostri più sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno contribuito a creare Red Dead Redemption 2 e Red Dead Online", si legge all'interno di una nuova riga di testo aggiunta ai crediti consultabili tramite il menu principale del gioco. Allo stesso modo, lo studio aveva pochi giorni fa ringraziato tutti i suoi collaboratori per aver aiutato nello sviluppo e nel supporto di GTA 5 e GTA Online: "Vogliamo riconoscere e ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questi giochi, dal loro lancio originale nel 2013 fino ai giorni nostri".

Segnale inequivocabile che Rockstar sta lavorando a pieno regime su GTA 6, di cui potrebbe arrivare un reveal in autunno secondo l'insider Tez2.