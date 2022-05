Rockstar: possibile annuncio a breve, si tratta di GTA 6 o di un nuovo gioco? Il rumor

Dopo aver confermato che GTA 6 è in sviluppo, i ragazzi di Rockstar Games hanno nuovamente chiuso le porte al pubblico per tornare a lavorare sui suoi prossimi ambiziosi progetti. Forse, però, delle novità potrebbero arrivare molto presto.

Stando a quanto dichiarato da Chris Klippel, giornalista videoludico francese ed insider ritenuto affidabile quando si parla di Rockstar Games, la software house si starebbe preparando a fare il suo prossimo annuncio. Precedentemente, la stessa fonte aveva suggerito che il RAGE Engine utilizzato per GTA 6 sarebbe stato avanguardistico sotto il profilo tecnologico e grafico.

"Evidentemente stanno preparando un annuncio. Non so ancora quando, né di cosa si tratterà, ma sarebbe "un nuovo progetto". Può accadere in tempi relativamente brevi". I vaghi riferimenti di Klippel lasciano spazio sia ad una presentazione ufficiale di GTA 6, sia ad un sequel di altri franchise (si pensi a Bully), o ad una IP completamente originale. Sappiamo che Rockstar lavora ad un progetto misterioso dal 2019, ma al contempo Take-Two ha di recente consigliato ai giocatori di rimanere sintonizzati in vista del reveal di GTA 6.

Interessante sapere che potremmo saperne di più entro tempi ristretti, e chissà che non arrivino novità proprio a giugno, mese in cui si concentreranno molti annunci legati al mondo videoludico dal momento che si terrà il Summer Game Fest.