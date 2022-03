Rockstar ha bloccato GTA 5, GTA Online, RDR2 e tutti i suoi giochi in Russia per un report

Secondo quanto riportato da Nexta, Rockstar Games ha bloccato tutti i suoi giochi disponibili su Steam in Russia, seguendo le direttive di Take-Two che ha deciso di sospendere le attività in Russia, coinvolgendo in questa scelta anche le sue sussidiarie come Rockstar e 2K Games.

Al momento non ci sono conferme dirette ma vari media dell'Est Europa confermano come i giochi Rockstar Games non siano disponibili su Steam in Russia, l'elenco include non solo GTA V e GTA Online ma anche Grand Theft Auto 4, L.A. Noire The VR Case Files, Red Dead Redemption 2, L.A Noire, Bully Scholarship Edition, Max Payne, Grand Theft Auto 4 Episodes From Liberty City e tanti altri.

Non è chiaro oltretutto se il bando riguardi solamente i titoli disponibili su Steam o anche su altri marketplace come Epic Games Store, PlayStation Store, Nintendo eShop e Xbox Store. Nelle scorse ore anche Ubisoft ha sospeso la vendita dei suoi giochi in Russia così come Activision Blizzard, Microsoft e altre aziende. Nintendo ha sospeso i pagamenti in rubli su eShop e lo stesso ha fatto Epic su Epic Games Store, CD Projekt RED ha bloccato l'accesso a GOG dalla Russia mentre Electronic Arts ha rimosso la squadra nazionale da FIFA 22.