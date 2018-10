Rockstar esaudisce il sogno di un malato terminale di giocare a Red Dead Redemption 2

Come riportato dal sito olandese GamersNet, Rockstar Games ha generosamente voluto realizzare il sogno di un fan malato di neurofibromatosi, una malattia ereditaria che colpisce le cellule nervose e muco-cutane.

Il ragazzo, che purtroppo risulta essere un malato terminale, ha potuto giocare per alcune ore ad una demo preliminare di Red Dead Redemption 2, l'attesissimo nuovo gioco in salsa western in via di sviluppo presso Rockstar Games. Il tutto è stato reso possibile grazie a Julian, il padre del ragazzo, che ha contattato la divisione olandese della compagnia. Dopo aver ottenuto il benestare dalla sede centrale di Rockstar, è stato possibile inviare a casa di Julian alcuni responsabili che hanno portato al ragazzo la demo del gioco.

Per quanto stiamo parlando sicuramente di una situazione tragica, è tuttavia rincuorante vedere come tramite un gesto di generosità è stato possibile regalare al ragazzo una giornata di felicità e spensieratezza. In passato vi avevamo già parlato di casi simili, come quelli legati a Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda: Breath of the Wild.