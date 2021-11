Rockstar Games: un nuovo annuncio in arrivo questa settimana?

Quella appena iniziata è una settimana importante per Rockstar Games, il prossimo 11 novembre la compagnia pubblicherà Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ma non è escluso che possano esserci anche altri annunci in programma.

Secondo quanto riportato nell'ultima puntata del podcast di Rockstar Mag (minuto 31:42 del video che trovate in apertura) questa settimana arriveranno probabilmente novità legate a Rockstar Games.

"Penso che questa settimana arriverà qualcosa di interessante" riporta una fonte di Rockstar Mag, insider che da almeno quindici anni riporta news, rumor e leak su Rockstar Games. Difficile dire però a cosa si possa riferire, probabilmente al lancio di GTA Trilogy ma non è detto che non possa esserci altro in cantiere dal momento che la fonte è stata di proposito molto vaga e ben poco chiara.

Chissà che Rockstar non voglia proprio sfruttare l'hype del lancio di Grand Theft Auto Trilogy per svelare qualche nuovo progetto dedicato a GTA, o magari per mostrare in azione GTA San Andreas VR annunciato la scorsa settimana durante l'evento di Facebook e Oculus.

Difficile aspettarci qualcosa di più corposo (sì lo sappiamo, state pensando all'annuncio di GTA 6) ma Rockstar negli anni ha dimostrato di essere imprevedibile per quanto riguarda la comunicazione, dobbiamo però specificare che l'annuncio o la novità in questione potrebbe non riguardare necessariamente Grand Theft Auto ma anche altre IP della compagnia come Bully o Red Dead Redemption.