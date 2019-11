Rockstar Games: gli autori di Red Dead Redemption 2 e GTA 5 in cerca di un esperto di moda

Tra le più recenti produzioni di Rockstar Games figurano i grandi successi di GTA V e Red Dead Redemption 2. Su quelli che saranno invece i prossimi progetti della software house aleggia invece ancora il più fitto mistero.

Non sorprende dunque particolarmente che anche gli annunci di lavoro pubblicati dal team possano attirare l'interesse degli osservatori più curiosi, alla ricerca di possibili indizi sulle attività di sviluppo. Tra le posizioni lavorative attualmente aperte presso Rockstar ne figura una dedicata ad un esperto nel settore della moda e dell'abbigliamento. Nello specifico, la software house è alla ricerca di un Character Costume & Wardrobe Stylist. Nell'illustrare le responsabilità che faranno parte delle attività di quest'ultimo, Rockstar scrive: "Stiamo cercando qualcuno che abbia un profondo apprezzamento della storia e dell'importanza culturale che l'abbigliamento riveste nella società; dalle ere passate ai moderni trend e street-style globali". L'ampio range temporale descritto nell'annuncio lavorativo ha spinto alcuni osservatori ad ipotizzare una correlazione con rumor recentemente emersi in merito alle attività della software house, in particolare le voci di corridoio che vorrebbero GTA 6 ambientato in più decenni. Altre indiscrezioni hanno invece per protagonista un progetto a tema medievale.

Ad ora, appare complesso inquadrare la posizione lavorativa: come detto, infatti, Rockstar non ha offerto alcun indizio sui propri futuri progetti. La software house, del resto, potrebbe essere semplicemente alla ricerca di una figura professionale con cui rafforzare il team dedito a questo particolare aspetto dell'attività creativa.