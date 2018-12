Rockstar Games celebra in video i giudizi stellari delle recensioni di RDR2

Red Dead Redemption 2 è il videogioco che vanta la media voto più alta per qualsiasi titolo pubblicato su PlayStation 4 e Xbox One dall'uscita delle due console Microsoft e Sony e l'Accolade Trailer di RDR2 confezionato da Rockstar Games con i giudizi della stampa di settore, ovviamente, non fa che sottolinearlo.

Con l'incredibile media voto di 9,7 su 10 sui principali aggregatori di recensioni online (GameRankings, OpenCritic e Metacritic), il kolossal western della grande R ha stregato milioni di appassionati e spinto i giornalisti videoludici di tutto il mondo a premiare gli sforzi profusi dagli sviluppatori nordamericani in questa monumentale opera interattiva.

Tra le citazioni più efficaci provenienti dai giudizi e dagli articoli di approfondimento dei principali siti di settore, ovviamente, non poteva mancare quella del nostro Francesco Fossetti e della sua recensione di Red Dead Redemption 2:

- Corriere.it "Il gioco della generazione" - The Hollywood Reporter

L'universo digitale di Red Dead Redemption 2 continuerà a crescere nel tempo grazie agli aggiornamenti gratuiti del modulo multiplayer di Red Dead Online e, come suggerito dagli ultimi rumor, ai remake o remaster del capitolo del 2010 dedicato a John e Jack Marston.