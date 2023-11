Rockstar Games LA cerca uno scrittore per NPC e dialoghi ambientali: riguarda GTA 6?

Se un brevetto di Take-Two fornisce possibili anticipazioni sulle animazioni iprerrealistiche di GTA 6, un annuncio di lavoro della divisione losangelina di Rockstar Games ci conferma che la software house è alla ricerca di nuovi sceneggiatori per caratterizzare gli NPC dei suoi vasti e popolosi mondi di gioco.

Lo scorso mese di agosto Rockstar Games ha aperto un nuovo studio a Los Angeles, ma la compagnia di sviluppo non ha fatto alcun annuncio pubblico in merito. La scoperta è stata fatta da Rockstar Universe mentre spulciava le pagine ufficiali dello studio. Non è ancora noto su quale progetto sia stato impiegato questo nuovo team, tuttavia recentemente sono apparsi tre annunci di lavoro che potrebbero fornire qualche indizio.

Sul sito Web di Rockstar Games LA, sono disponibili tre offerte di lavoro in relazione agli NPC e a lavori di doppiaggio degli stessi, ma lo studio è altresì alla ricerca di uno sceneggiatore che si occupi di caratterizzare i pedoni e i dialoghi ambientali. "Rockstar è alla ricerca di uno scrittore di talento che lavori sui dialoghi per i nostri NPC ambientali. Questo è un ruolo entry-level che ti porterà a lavorare insieme ad altri scrittori per creare incontri emozionanti e interattivi con i pedoni dei nostri giochi".

La descrizione si abbina perfettamente al classico gioco di Rockstar, un grande open world in stile Grand Theft Auto o Red Dead Redemption arricchito da interazioni con i personaggi non giocabili. Un grosso passo in avanti in questo senso è stato fatto proprio Red Dead Redemption 2, e non è da escludere che possa trattarsi di un incarico più delicato di quanto si possa pensare.

Come detto, al momento non sappiamo a quale progetto siano legati gli annunci, ma chiaramente non ci sentiamo di escludere che possa riferirsi a GTA 6, di cui ancora attendiamo un reveal vero e proprio da parte di Take-Two e Rockstar.