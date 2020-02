Rockstar Games: il co-fondatore Dan Houser sta per lasciare la compagnia

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell'abbandono di Rockstar Games da parte di Dan Houser, uno dei due fratelli e fondatori della software house che ha dato i natali a serie di successo come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

Ecco di seguito il messaggio pubblicato dalla compagnia per salutare Dan Houser:

"Siamo estremamente grati per il suo contributo. Rockstar Games è stata in grado di creare alcuni dei videogiochi più acclamati dalla critica e con un incredibile successo dal punto di vista delle vendita. L'azienda è riuscita anche a dare vita ad una community di fan appassionati e ad un team talentuoso che rimarrà concentrato sui progetti attualmente in sviluppo e su quelli futuri."

L'ultimo giorno di lavoro di Dan Houser, il cui ruolo nella compagnia è quello di vice presidente e creativo, è fissato al prossimo 11 marzo 2020. Non è chiaro chi prenderà il suo posto e, stando aquanto dichiarato in un recente report di Take Two Interactive, è ormai dalla primavera dello scorso anno che il talentuoso sviluppatore non era più attivo nella compagnia.

Resta ora da capire quali siano le conseguenze di questa dipartita, ricordandovi nel frattempo che Grand Theft Auto V è il gioco più venduto nel decennio in svariati paesi, tra i quali troviamo Stati Uniti ed Inghilterra.