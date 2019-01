Rockstar Games diffidata per l'uso del marchio Pinkerton in Red Dead Redemption 2

Secondo quanto riportato da The Verge, il gruppo Pinkerton Consulting & Investigations avrebbe inviato una lettera di diffida a Rockstar Games, intimando la compagnia a non utilizzare il marchio Pinkerton in Red Dead Redemption 2.

Pinkerton Consulting & Investigations è la società proprietaria della Pinkerton National Detective Agency, agenzia di sicurezza fondata nel 1850 e che da allora lavora a stretto contatto con le forze dell'ordine americane per catturare pericolosi criminali. Pinkerton Consulting & Investigations chiede ora a Rockstar Games una quota economica per aver sfruttato il nome, pena la denuncia per violazione di copyright relativo all'utilizzo di un marchio registrato.

Rockstar Games e Take-Two dal canto loro hanno già inviato una risposta alla Corte Federale, affermando che il nome Pinkerton è protetto dal primo emendamento della costituzione americana, gli sviluppatori parlano di "un marchio utilizzato per riprodurre fedelmente usi e costumi della cultura di fine '800", inoltre si fa notare come il nome Pinkerton venga citato solamente in dieci delle oltre cento missioni di Red Dead Redemption 2.

Al momento la corte non si è espressa a riguardo, vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie in merito.