Rockstar Games prima di GTA San Andreas: un gioco di zombie basato su GTA Vice City

Come ben ricordano tutti i fan, pochi mesi dopo l'uscita l'acclamato Red Dead Redemption ha ricevuto l'espansione Undead Nightmares, avvincente avventura che vede John Marston alle prese con orde di non-morti in un far west alternativo. Ma Rockstar Games aveva già pensato a un gioco di zombie molti anni prima.

Stando a quanto rivelato nel suo blog personale da Obbe Vermeij, direttore tecnico di Rockstar North tra il 1995 (quando lo studio era ancora noto come DMA Design) e il 2009, per un certo periodo dopo lo sviluppo di Grand Theft Auto Vice City la compagnia ha seriamente preso in considerazione l'idea di creare un'avventura tutta a base di zombie da nome in codice "Z". L'idea era riprendere il codice sorgente di Vice City nella usa interezza e riadattarlo in un un nuovo gioco ambientato in una nebbiosa isola della Scozia, con i giocatori che sarebbero stati costantemente sotto l'attacco dei non-morti.

Essendo basato sul codice di Vice City, Z sarebbe stato un Action/Adventure free roaming con la possibilità per i giocatori di spostarsi continuamente lungo la mappa a bordo di veicoli. I mezzi tuttavia avrebbero avuto bisogno di continue scorte di benzina per funzionare, e proprio la costante necessità di fare rifornimento sarebbe stata una delle meccaniche principali dell'opera. Tuttavia, l'idea venne scartata molto velocemente, con Rockstar che ha poi concentrato tutti i suoi sforzi sullo sviluppo di Grand Theft Auto San Andreas: "Non ricordo di preciso per quanto abbiamo lavorato su Z, credo per un mese o poco più. L'idea sembrava molto deprimente e perse subito di mordente. Anche coloro che la proposero per primi persero fede nel progetto. Abbandonammo l'idea e iniziammo a lavorare su San Andreas", ricorda Vermeij.

Vi sarebbe piaciuta un'avventura in stile GTA tutta a base di zombie? Tornando al classico Rockstar del 2002 vi lasciamo con 5 curiosità su Tommy Vercetti di GTA Vice City che forse non conoscete.