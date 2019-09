Rockstar Games Launcher disponibile su PC con GTA San Andreas gratis

Con una mossa a sorpresa, le alte sfere di Take Two Interactive annunciano e pubblicano il Rockstar Games Launcher, un client su PC che consente a tutti gli appassionati della Grande R di accedere ai capolavori della compagnia attraverso un singolo "negozio" con funzionalità uniche e condivise.

Per celebrare l'evento, i vertici del colosso videoludico statunitense decidono di regalare GTA San Andreas, ma solo per un periodo di tempo limitato, a tutti coloro che scaricheranno il client di Rockstar Games.

Per aderire all'iniziativa ed effettuare il download della versione PC di Grand Theft Auto San Andreas, occorre semplicemente installare il Rockstar Games Launcher sul proprio PC ed effettuare il login all'account Rockstar Social Club già in proprio possesso (l'iscrizione è completamente gratuita).

Una volta installato, Rockstar Games Launcher permette di gestire in maniera unificata tutti i giochi Rockstar presenti sul proprio PC: tra le funzionalità offerte dal client, segnaliamo la possibilità di effettuare in maniera automatica gli aggiornamenti, la gestione dei salvataggi in Cloud e l'acquisto delle intere collezioni di titoli della Grande R.

Tra i videogiochi presenti nel Rockstar Games Launcher, oltre al già citato GTA San Andreas segnaliamo GTA 5, L.A. Noire, Bully Scholarship Edition e GTA Vice City. Che il Launcher di Rockstar Games sia destinato ad accogliere presto anche la chiacchierata versione PC di Red Dead Redemption 2?