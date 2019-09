Il Rockstar Games Launcher trasforma GTA 5 in un gioco 'Always Online'?

Attraverso le pagine del forum di Reddit, diversi appassionati di Grand Theft Auto riferiscono di aver scoperto, con loro somma sorpresa, di dover rimanere "always online" per giocare a GTA 5 su PC dopo aver deciso di installare il Rockstar Games Launcher.

Allettati dall'offerta con GTA San Andreas gratis e dalle funzionalità introdotte dal nuovo client centralizzato della Grande R che sostituisce l'applicazione legata alla piattaforma online del Rockstar Games Social Club, molti redditor spiegano infatti di non poter più giocare offline alla campagna principale (rigorosamente singleplayer) di GTA 5 sul proprio PC dopo aver installato il client.

Il moltiplicarsi delle segnalazioni degli utenti, e quindi delle aspre critiche piovute sugli sviluppatori statunitensi in conseguenza di questa triste "scoperta", ha così indotto gli autori di Rockstar Games a rispondere in maniera tempestiva dichiarando che "siamo a conoscenza di un problema che sta influenzando la capacità di giocare offline di alcuni utenti, al momento stiamo esaminando la questione".

Alla base di questo problema, secondo il redditor "Average_Tnetennba", ci sarebbe l'introduzione di un doppio sistema di controllo che spinge i firewall su PC a bloccare il programma di avvio del gioco: se si perde la connessione a internet o ai server Rockstar anche solo per pochi secondi, l'errore nel sistema di controllo del Rockstar Games Launcher spinge il firewall a chiudere in maniera forzata il programma di GTA 5. Naturalmente, vi terremo aggiornati sugli inevitabili sviluppi di questa delicata faccenda e, nel frattempo, non possiamo che consigliarvi di evitare, per il momento, di installare il nuovo Launcher di Rockstar se state giocando su PC alla campagna principale di GTA V.