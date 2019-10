Rockstar Games al lavoro su due giochi non annunciati? Un 3D Artist scatena il rumor!

Il team di Rockstar Games ha da poco svelato al pubblico i screenshot e requisiti per Red Dead Redemption 2 su PC e già si torna a parlare dei possibili progetti in cantiere presso la software house.

A far emergere i sospetti che lo studio sia attualmente impegnata su più fronti è un 3D Artist, attivo su Instagram con lo pseudonimo di "StayAbode". Tramite un post pubblicato sul social network, che potete visionare direttamente in calce a questa news, l'artista riassume parte del suo percorso professionale. Ad attrarre particolarmente l'attenzione è il seguente passaggio: "[...] ho lavorato in Rockstar Games. Ho lavorato su Red Dead Redemption 2 ed un paio di giochi di cui non posso ancora fare il nome. [...]".



Il riferimento a questo misterioso "paio di giochi" ha determinato una rapida diffusione del post Instagram: quest'ultimo parrebbe infatti implicare che Rockstar Games sia al lavoro su almeno due nuovi progetti ancora ignoti al pubblico. Recentemente, diversi rumor hanno interessato il futuro della serie GTA e Bully, con voci di corridoio legate a possibili GTA VI e Bully 2. Ad ora, tuttavia, Rockstar non ha condiviso alcun annuncio ufficiale in merito alle sue prossime produzioni.



In attesa di scoprire che cosa è realmente in lavorazione presso le sedi della talentuosa software house, vi ricordiamo che il team ha recentemente presentato i contenuti della versione PC di Red Dead Redemption 2.