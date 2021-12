Rockstar Games: misterioso progetto in sviluppo dal 2019? Indizi da un curriculum

L'ultimo periodo non è stato estremamente roseo per Rockstar Games in seguito al difficile lancio di GTA Trilogy. Come testimoniato anche dalla nostra recensione di GTA Trilogy, la raccolta non rendere onore ai tre storici episodi della serie ancora oggi amatissimi dal pubblico. Nonostante ciò, l'azienda continua a guardare verso il futuro.

Anzi, sembra che un misterioso progetto sia da un paio d'anni in sviluppo presso Rockstar Games India, almeno stando a quanto emerso dal curriculum di un animatore 3D, Kaushal Puneta, che dal 2019 starebbe lavorando ad un titolo finora mai annunciato dalla compagnia. Puneta si starebbe occupando delle animazioni dei personaggi in chiave gameplay, oltre ad aver realizzato vari asset per il gioco. In precedenza, inoltre, ha dato il suo contributo per lo sviluppo di Red Dead Redemption 2.

Non ci sono indizi più specifici su quale sia il titolo in cantiere presso gli studi indiani di Rockstar, e per il momento si rimane quindi nel campo delle semplici ipotesi. Di recente, ad esempio, secondo voci di corridoio diffuse dal noto insider Tom Henderson, Bully 2 è stata una sorpresa mancata dei TGA 2021 e del materiale relativo al progetto sarebbe stato mostrato a porte chiuse.

E se fosse proprio il seguito di Bully il gioco misterioso su cui Rockstar India sta lavorando? Considerato che per un altro insider Bully 2 è stato cancellato nel 2017, le possibile potrebbero essere molto remote, seppur non inesistenti.