Rockstar Games presenterà un nuovo videogioco durante l'E3 2019?

In queste ultime settimane si sono moltiplicati i rumor su GTA 6. Le nuove voci di corridoio collegate a Rockstar Games vorrebbero il colosso videoludico statunitense ormai in procinto di presentare un nuovo titolo nel corso dell'E3 2019.

Le indiscrezioni che stanno rimbalzando sui principali siti, social e forum di settore provengono da una fonte anonima di Reddit che, nel commentare la recente scoperta di un tool di sviluppo utilizzato dalla Grande R per sviluppare Grand Theft Auto III, si è detto certo del fatto che Rockstar svelerà un nuovo videogioco durante l'E3 2019.

Il rumor in questione non offre ulteriori indicazioni sul titolo in questione, anche se in rete non mancano i "profiler videoludici" che tracciano l'identikit di kolossal come Bully 2, GTA 6, Agent e Red Dead Redemption 2 su PC.

Prima di mandare a briglie sciolte l'immaginazione, vale però la pena ricordare che la gigantesca macchina promozionale di Rockstar Games non si è quasi mai servita della vetrina mediatica dell'Electronic Entertainment Expo di Los Angeles per annunciare i suoi progetti.

Il reveal di un nuovo titolo durante l'E3 2019, di conseguenza, rappresenterebbe un punto di svolta per l'intero settore dell'intrattenimento digitale, al pari dell'annuncio di Sony dell'assenza di una conferenza PlayStation durante la prossima edizione della kermesse videoludica californiana che, come ben sapranno i nostri lettori più affezionati, andrà in scena tra l'11 e il 14 giugno: qui trovate tutte le date e gli orari delle conferenze E3.