Rockstar Games 'resta a casa' per il Coronavirus: Smart Working per tutti i dipendenti

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati di videogiochi, i vertici di Rockstar Games annunciano di aver chiuso tutti i propri uffici e di fare un massiccio ricorso allo Smart Working per tutti i propri dipendenti nella speranza, così facendo, di contrastare il diffondersi del Coronavirus.

"Nell'interesse di ridurre il più possibile l'impatto del Coronavirus COVID-19, Rockstar Games ha deciso di ricorrere alle politiche di smart working in tutti i suoi uffici e team di sviluppo", esordisce il messaggio condiviso dal colosso videoludico statunitense artefice, tra gli altri, dei successi di GTA 5 e Red Dead Redemption 2.

I curatori dei canali social di Rockstar sottolineano poi come "dopo delle ricerche e delle consultazioni effettuate tra i nostri team, abbiamo scelto di adottare delle soluzioni smart working a livello globale già dalla scorsa settimana, contiamo sulla fattibilità della cosa perchè abbiamo dei sistemi di sviluppo estremamente robusti e questa decisione non avrà delle ripercussioni negative sul lavoro dei nostri team sparsi per il mondo".

Nei giorni scorsi, anche altre case di sviluppo hanno deciso di chiudere i propri uffici e di ricorrere in maniera massiccia al lavoro in remoto per continuare a dare forma ai propri titoli, come nel caso delle politiche attuate da Bungie per fronteggiare l'emergenza Coronavirus attraverso lo smart working dei propri dipendenti impegnati su Destiny 2 Ombre dal Profondo e, si presume, sul prossimo videogioco della compagnia in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X nel corso della nextgen.