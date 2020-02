Rockstar Games: segnalati problemi di connessione a GTA Online e Red Dead Online

Dall'oceanica folla di appassionati di GTA Online e Red Dead Online si segnalano diversi problemi di connessione ai server di Rockstar Games: i disservizi durerebbero da ben due giorni, coinvolgendo anche l'accesso alle funzionalità del Rockstar Social Club e del Rockstar Games Launcher su PC.

Attraverso le pagine del supporto ufficiale di Rockstar apprendiamo che i problemi ai servizi multiplayer del colosso videoludico statunitense riguardano tutte le versioni di Grand Theft Auto V e Red Dead Redemption 2, ivi comprese le versioni last-gen per PS3 e Xbox 360 di GTA 5.

Quanto al Rockstar Games Launcher, i disservizi segnalati riguardano l'autenticazione, l'accesso al negozio, il download e la fruizione delle funzionalità cloud del client PC e di tutti i titoli presenti nel catalogo.

Come sottolineato dai colleghi di GameRant, questo genere di problemi è emerso anche nella giornata di ieri, sabato 1 febbraio, seppur per poche ore e con disagi circoscritti all'accesso ai server multiplayer dei due giochi di punta della Grande R.

Non è da escludere, quindi, che tali disservizi possano avere a che fare con il sensibile aumento di giocatori registrato in questi giorni in funzione delle ricompense ingame promesse da Rockstar con il più grande omaggio di sempre in GTA Online e con i tanti omaggi di ringraziamento di Red Dead Online. Fateci sapere con un commento se anche voi avete riscontrato dei problemi nell'accesso ai server multiplayer di GTA Online o Red Dead Online.