Rockstar Games supporta Google Stadia: in arrivo GTA V e Red Dead Redemption 2?

Come ha confermato lo stesso general manager di Google Phil Harrison durante lo Stadia Connect, tra i colossi dell'industria videoludica che supporteranno Google Stadia ci sarà anche Rockstar Games.

La casa di sviluppo artefice dei successi internazionali di GTA V e Red Dead Redemption 2 ha confermato la propria volontà di portare su Stadia i suoi videogiochi, pur senza offrirci alcun chiarimento sui titoli che approderanno sul sistema in game streaming e sulle modalità di accesso a questi ultimi, se tramite abbonamento mensile o con l'acquisto dei singoli giochi.

La sola presenza del logo di Rockstar Games tra quelli ammirati nella diretta streaming dell'azienda di Mountain View ha così contribuito a riaccendere i rumor sulla versione PC di Red Dead Redemption 2, così come sulla volontà della Grande R di supportare Google nel medio lungo periodo per instaurare una vera e propria partnership che si protrarrà sino alla prossima generazione di console Sony e Microsoft, ossia PS5 e Xbox Scarlett.

