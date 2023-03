Rockstar Games: terminano i vantaggi per alcuni giocatori di GTA e Red Dead Online

Il futuro delle IP dai creatori di GTA e Read Dead Redemption è in parte avvolto del mistero, soprattutto alla luce dei rumor emersi negli scorsi mesi che vedrebbero Rockstar alle prese con il ritorno di GTA IV, in seguito rivelatosi essere un bug su Twitter. Intanto, però, vi sono brutte notizie sui servizi online di Red Dead Redemption e GTA.

Come dichiarato all'interno della sezione dedicata alle FAQ del sito di Rockstar Games, la compagnia ha annunciato che gli utenti Prime Gaming perderanno molto presto i vantaggi per GTA Online e Red Dead Online. Il tutto avverrà nell'arco di pochi giorni, come possiamo leggere dalle parole riportate dalla software house: "Ho già un account Amazon con abbonamento Prime che è collegato al mio account del Rockstar Games Social Club, quindi perché non ricevo i vantaggi di Prime Gaming per Grand Theft Auto Online o Red Dead Online?".

La stessa Rockstar provvede a rispondere alla suddetta domanda, affermando che "I vantaggi Prime Gaming non sono più supportati dal 31 marzo 2023 per Grand Theft Auto Online e dal 3 aprile 2023 per Red Dead Online". Non tutti i mali vengono per nuocere: infatti, sempre dalle pagine dedicate al supporto per gli utenti viene detto che "i giocatori Prime Gaming che hanno giocato a Grand Theft Auto Online tra il 30 marzo 2023 e il 31 marzo 2023 riceveranno un premio di 125.000 GTA dollari".

Invece, per quel che concerne i giocatori che popolano i server di Red Dead Online, sappiamo che verranno elargite le seguenti ricompense:

Cinque lingotti d'oro;

L'emote "urlo";

Una nuova versione del cappello di Buckley;

Una variante cromatica della tunica "Rivera Hooded".

Tali ricompense potranno essere riscattate gratuitamente da tutti gli utenti Prime Gaming, purché si giochi a Red Dead Online prima del 4 aprile 2023. Intanto, però, i giocatori vogliono conoscere più dettagli sulle venture produzioni targate Rockstar, come nel caso dell'erede di Grand Theft Auto 5. Gli ultimi leak su GTA 6 hanno mostrato le prime unidici località della mappa di quella che dovrebbe essere Vice City, almeno stando alle indiscrezioni.