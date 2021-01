Rockstar Games vittima di un furto: donna ruba 66.000 dollari di apparecchiature

Dalle colonne di Gobal News Canada rimbalza in rete la sorprendente notizia di una donna di Oakville accusata di essersi introdotta illecitamente negli uffici di Rockstar Toronto per sottrarre al colosso videoludico delle apparecchiature elettroniche dal valore complessivo di oltre 66.000 dollari.

In base al resoconto degli eventi fornito dai media canadesi, la donna avrebbe orchestrato qualcosa come 18 furti tra il 24 dicembre 2020 e il 23 gennaio 2021, compresi numerosi tentativi di scasso di automobili parcheggiate nei pressi della locale sussidiaria di Rockstar Games.

Secondo quanto si apprende dalle colonne di Global News, l'accusata avrebbe agito in completa solitudine e senza l'aiuto di complici o ricettatori, come suggerito dalle indagini delle autorità competenti che stanno provando a ricostruire le attività illecite ascritte alla donna per rintracciare la refurtiva.

Le 18 accuse mosse alla giovane trentenne includono anche una frode legata all'utilizzo di una carta di credito e, come specificato in precedenza, il furto di strumenti elettronici e apparecchi dagli uffici della filiale canadese di Rockstar Games, per un danno complessivo che ammonta a 66.000 dollari, corrispondenti al tasso di cambio attuale a poco più di 54.000 euro.

Le indagini sono ancora in corso e, per il momento, i portavoce di Rockstar Games non hanno voluto fornire un commento. Non sappiamo, quindi, se il danno arrecato dal furto di queste apparecchiature abbia causato anche l'eventuale perdita di dati su di un videogioco non ancora annunciato da parte dell'azienda che ha dato forma a capolavori come Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto 5.