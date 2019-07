Rockstar lavora a giochi next-gen open world: si tratta di GTA 6 e Bully 2?

L'idea che Rockstar Games, dopo il clamoroso successo ottenuto con Red Dead Redemption 2, stia lavorando a qualcosa di grosso per l'arrivo di PlayStation 5 e Xbox Scarlett aleggia nell'aria già da diverso tempo.

Nelle scorse settimane si sono intensificati sempre più i rumor secondo i quali la compagnia starebbe lavorando all'attesissimo GTA 6, mentre altre voci di corridoio hanno parlato di un vecchio progetto riguardante Bully 2, ormai apparentemente cancellato dagli sviluppatori.

Grazie a dei diversi annunci di lavoro pubblicati dalla compagnia, in ogni caso, scopriamo che Rockstar è certamente impegnata nella realizzazione di alcuni titoli open world destinati alla prossima generazione videoludica. Come apprendiamo consultando le sue pagine ufficiali, la compagnia statunitense è intenzionata a dar vita a "mondi open world next-gen e futuri emozionanti progetti", oltre a creare "ambientazioni immersive, vive e totalmente curate". A dare ausilio nella creazione dei "migliori e più grandi open world dell'industria" ci saranno gli Environment Artist e Environment Terrain Artist di cui Rockstar si dice attualmente in cerca.

Lo scenario più probabile - considerando che si parla di mondi aperti particolarmente vasti - vede Rockstar al lavoro su GTA 6, ma non ci sentiamo nemmeno di escludere che Bully possa finalmente tornare per la gioia degli appassionati del primo capitolo. Intanto, il rumor che voleva la compagnia impegnata nella realizzazione di un remake di Red Dead Redemption e di un DLC sugli alieni per il sequel è stato smentito dallo stesso autore del leak emerso soltanto pochi giorni fa. Voi cosa vi aspettate da Rockstar Games per l'arrivo delle console di prossima generazione?