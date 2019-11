Rockstar al lavoro su un gioco Open World ad ambientazione medievale per PS5 e Scarlett?

Rockstar Games sta cercando nuove figure professionali da aggiungere al team al lavoro su giochi Open World non meglio specificati, come emerso da un recente annuncio di lavoro. Un insider su Reddit afferma di saperne di più sul progetto in questione.

Secondo quanto riportato, il prossimo gioco Rockstar Games non sarà GTA 6 e nemmeno il DLC single player di Red Dead Redemption 2 o Bully 2, bensì un gioco Open World con combattimenti cappa e spada (stile For Honor) ad ambientazione medievale. Questo è quanto riferisce l'insider, che come viene fatto notare su Reddit (dove il topic è ancora aperto) non sembra avere una storia credibile alle spalle, i dubbi su quanto dichiarato sono dunque molti.

Sempre secondo la fonte l'annuncio non sarebbe troppo lontano mentre il lancio dovrebbe essere fissato (almeno internamente) per il primo quadrimestre del 2021 su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, non è chiaro se il gioco possa uscire anche su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Come detto, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme o smentite che difficilmente arriveranno, conoscendo il modus operandi di Rockstar, la compagnia infatti non è solita rispondere a rumor e speculazioni sui sui progetti futuri.