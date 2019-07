Rockstar North: la software house dietro GTA 5 apre un contenzioso per le tasse UK

In base alle indiscrezioni raccolte dai giornalisti del Guardian, i vertici di Rockstar North non avrebbero pagato la Corporate Tax britannica per ben dieci anni, nel periodo di esercizio compreso tra il 2009 e il 2018.

Stando a quanto illustrato nel report, la società legata a Rockstar Games e artefice di capolavori come Grand Theft Auto V non avrebbe pagato alcuna imposta aziendale pur avendo ricevuto, nel corso del medesimo periodo, circa 42 milioni di sterline in crediti d'imposta.

Dal 2014 ad oggi, Rockstar North avrebbe inoltre ottenuto degli importanti sgravi fiscali dovuti alla tassazione agevolata che il Governo UK concede alle società che operano nel settore dei videogiochi, un'iniziativa che coinvolge anche tantissimi altri sviluppatori di piccole e medie dimensioni per un totale di circa 5 miliardi di sterline di agevolazioni.

Come riporta il Guardian e l'organizzazione TaxWatch, la somma destinata a Rockstar North equivale a circa il 19% del totale di sgravi fiscali versati all'intera industria videoludica del Regno Unito, da qui la gravità delle accuse mosse alla divisione inglese e scozzese della Grande R. Il direttore di TaxWatch, George Turner, chiede perciò alle autorità preposte di indagare sull'accaduto per fare definitivamente luce sulla questione, consentendo così ai vertici di Rockstar North e Rockstar Games di difendersi da tale accusa.