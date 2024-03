Rockstar ha pagato interamente di tasca propria Max Payne 1&2 Remake

Mentre lo sviluppo di Max Payne 1&2 Remake procede a tutta birra, i piani alti di Remedy Entertainment hanno approfittato dell'ultima riunione con gli investitori per gettare ulteriore luce sul processo di rifacimento che sta interessando le prime due avventure del poliziotto più sfortunato che New York abbia mai visto.

Dal report finanziario pubblicato da Remedy emerge innanzitutto che "Max Payne 1&2 Remake è stato interamente finanziato dalla proprietaria dell'IP e publishing partner Rockstar Games", la quale ha messo in campo un quantitativo di denaro equiparabile a quello impiegato per la creazione di Alan Wake 2 (che alcuni analisti hanno fissato in una forbice compresa tra i 65 e gli 80 milioni di dollari). Si tratta di un budget piuttosto consistente, specialmente per un progetto di rifacimento, che a questo punto immagiamo essere molto approfondito.

Dopo le ottime notizie fornite a febbraio, Remedy ha inoltre tenuto a ribadire che lo sviluppo di Max Payne 1&2 sta procedendo a gonfie vele, aggiungendo d'aver compiuto dei considerevoli passi in avanti nel corso di questi primi mesi del 2024. La finestra di lancio risulta essere ancora sconosciuta, ma questo non dovrebbe sorprendere, dal momento che il remake è entrato in piena produzione solamente dopo il lancio di Alan Wake 2 avvenuto nell'ottobre del 2023.

Per dovere di completezza, segnaliamo che Remedy sta lavorando anche a Project Condor (uno spin-off multiplayer cooperativo di Control annunciato nel 2021, dunque ancor prima di Max Payne 1&2 Remake) e a Control 2. Gli ingenti investimenti effettuati per questi progetti sono alla base delle perdite finanziarie registrate da Remedy nell'ultimo anno fiscale.

