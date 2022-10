Rockstar prepara il ritorno di GTA IV? Un bug su Twitter trae in inganno

Dopo il grave leak di Grand Theft Auto 6, Rockstar Games si sta riorganizzando per portare avanti lo sviluppo del nuovo, attesissimo episodio senza ulteriori intoppi. Il colosso americano sta concentrando tutte le risorse su GTA VI, mettendo apparentemente in disparte qualunque altro progetto in questo momento.

Proprio per tale ragione Rockstar avrebbe cancellato le remastere di GTA 4 e Red Dead Redemption, o quantomeno avrebbe messo in pausa a tempo indeterminato simili progetti per sfruttare ogni risorsa possibile soltanto per il nuovo gioco. Forse è proprio alla luce di tali speculazioni che i fan si sono insospettiti quando hanno notato come il profilo Twitter della compagnia avesse cominciato a mettere "like" a diversi post relativi a Grand Theft Auto IV e risalenti ormai a diversi anni fa.

Sui forum più popolari come Reddit, in molti hanno speculato sulla possibilità che Rockstar stesse per davvero preparando la strada per possibili annunci a tema GTA IV, capitolo pubblicato originariamente nel 2008 (e che ha goduto di due distinte espansioni nei mesi successivi, The Lost and Damned e The Ballad of Gay Tony). Sempre su Reddit, però, la situazione è diventata più dubbia quando gli utenti hanno cominciato a notare ulteriori "mi piace" a post che nulla avevano a che fare con l'avventura di Niko Bellic: Rockstar ha infatti messo reazioni su messaggi relativi a GTA VI e Red Dead Redemption 2, in un pattern che sembra non avere senso.

L'arcano è stato infine svelato: si tratta di un bug di Twitter, con gli account verificati sulla piattaforma che hanno iniziato a mettere in maniera randomica "mi piace" a vecchi post. Pertanto no, Rockstar non ha in cantiere nessun tipo di progetto o iniziativa relativa a GTA IV, che continua a restare confinato alla generazione PlayStation 3 e Xbox 360.

Vi piacerebbe prima o poi vedere un'edizione rimasterizzata di GTA IV?