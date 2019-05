Rockstar: Red Dead Redemption 2 a quota 24 milioni di copie distribuite; GTA 5 a 110

Nel corso di un nuovo meeting finanziario, Take-Two ha illustrato i risultati ottenuti dai due celebri colossi videoludici sviluppati da Rockstas Games.

Numeri decisamente importanti caratterizzano i risultati ottenuti da Red Dead Redemption 2 e Grand Theft Auto V. La Compagnia videoludica ha infatti annunciato che l'opera western, esordita nel corso dell'ottobre dello scorso anno, ha complessivamente totalizzato un numero di copie distribuite superiore alle 24 milioni di unità. Ancora più impressionanti i risultati commerciali conseguiti da GTA 5. Il gioco, pubblicato per la prima volta nel 2013 su Playstation 3 ed Xbox 360 ed in seguito riproposto su Playstation 4, Xbox One e PC, si è infatti attestato sulle 110 milioni di copie distribuite.



Cifre decisamente notevoli dunque per le due creature videoludiche di casa Rockstar Games, attualmente al centro di numerose voci di corridoio. Complice anche l'approssimarsi dell'E3 2019, i rumor in merito alle attività in corso presso la software house si sono recentemente intensificati. Alcuni di questi puntano verso una potenziale versione PC di Red Dead Redemption 2, mentre molti altri si sono concentrati sul possibile sviluppo di un nuovo capitolo del franchise di Grand Theft Auto. In riferimento a quest'ultimo, vi segnaliamo che, proprio recentemente, Everyeye ha raccolto in un video tutti i principali rumor su GTA 6.