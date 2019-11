Rockstar regala ai giocatori PC un pacchetto con tanti oggetti di gioco gratuiti

Buone notizie per i giocatori di Red Dead Redemption 2 su PC: sono arrivati i rifornimenti, e sono gratis! Rockstar Games ha infatti svelato il contenuto di un pacchetto omaggio disponibile per gli utenti PC del gioco, che faciliteranno i loro progressi in Red Dead Online.

È innanzitutto disponibile il Prieto Poncho, che i giocatori potranno trovare nel proprio guardaroba all'accampamento, o in qualunque negozio di vestiti. Inoltre, nel pacco è presente la seguente lista di oggetti:

100x Revolver Express Ammo

100x Pistol Express Ammo

100x Repeater Express Ammo

100x Rifle Express Ammo

100x Shotgun Slugs

20x Shotgun Incendiary Buckshot Slugs

20x Fire Arrows

20x Poison Throwing Knives

20x Volatile Fire Bottles

10x Potent Miracle Tonic – rigenera completamente la salute, la stamina, il dead eye e fortifica moderatamente.

3x Horse Reviver – cura il cavallo dai danni subiti e ripristina modearatamente la sua salute.

10x Minty Big Game – rigenera completamente tutti i nuclei e genera un nucleo salute d'oro.

20x Baked Beans – ripristina moderatamente i nuclei di salute e stamina.

I giocatori riceveranno anche una variante del Marino Bandolier e un ulteriore pacchetto sarà distribuito al prossimo aggiornamento di Red Dead Online, quando quest'ultimo sarà reso disponibile su PC, Stadia, PS4 e Xbox One a Dicembre.

Insomma, Babbo Natale è arrivato in anticipo nel Far West. Niente male, no?

Red Dead Redemption 2 è disponibile anche su Google Stadia. Per approfondire sul gioco, leggete la nostra recensione di Red Dead Redemption 2 su PC.