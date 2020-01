Rockstar sfrutta gli sgravi fiscali destinati agli studi indipendenti? L'azienda risponde

Nella giornata di ieri abbiamo appreso che Rockstar Games avrebbe ottenuto sgravi fiscali per 37.6 milioni di sterline dal governo britannico, come parte del programma Video Game Tax Relief destinato ad aiutare gli studi attivi nel Regno Unito e impegnati nello sviluppo di opere culturalmente rilevanti.

Una notizia che non ha lasciato indifferente l'industria e il pubblico, che subito si è scagliato contro l'azienda, accusandola di sfruttare fondi destinati alla crescita degli studi indipendenti britannici e non certo pensati per compagnie sotto il controllo di grandi multinazionali.

Rockstar Games ha risposto con una nota inviata a VG247: "Il programma VGTR è indubbiamente un enorme successo. Grazie a questa iniziativa, Rockstar Games ha potuto aumentare gli investimenti nel Regno Unito creando oltre 1.000 posti di lavoro a Londra, Lincoln, nello Yorkshire e in Scozia. Un grande investimento che contribuisce significativamente alle entrate del Regno Unito e aiuta a consolidare il paese tra i principali territori per lo sviluppo di videogiochi. Il programma VGTR supporta oltre 4.300 persone impegnate in questo settore, quasi un terzo della forza lavoro totale del Regno Unito per questo settore, per ogni sterline spesa tramite questa iniziativa ne vengono ripagate 4 in valore aggiunto lordo sull'economia britannica. Il Regno Unito gode di una grande reputazione per quanto riguarda la creazione di videogiochi ed è una delle eccellenze del settore, vogliamo che la situazione migliori ulteriormente in futuro e questo sarà possibile solamente grazie al supporto del governo e dei contribuenti."

Secondo alcuni rumor recenti, Take-Two starebbe facendo pressioni su Rockstar Games affinchè la compagnia pubblichi un maggior numero di giochi, apparentemente una richiesta degli investitori per massimizzare i profitti grazie alle produzioni della casa di GTA e Red Dead Redemption, da sempre un sicuro successo commerciale.