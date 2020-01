Rockstar, sgravi fiscali per quasi 40 milioni di sterline: GTA 6 è in fase di sviluppo?

Un report economico proveniente dalla Gran Bretagna evidenzia come nel 2019 Rockstar North (con sede a Edimburgo) avrebbe ricevuto 37.6 milioni di sterline di sgravi fiscali come parte di un programma del governo per aiutare gli sviluppatori locali.

Rockstar North ha ricevuto dalla sua fondazione sgravi fiscali pari a 80 milioni di sterline, un quarto della somma totale elargita dal governo inglese agli studi di sviluppo operanti nel Regno Unito, con incentivi offerti a quelle compagnie attive nella produzione di media di rilevanza culturale per il paese.

L'azienda non ha pubblicato alcun progetto di recente, dunque le agevolazioni del 2019 dovrebbero essere legate a Grand Theft Auto 6, come fatto notare da TaxWatch, sito che parla genericamente di "fondi ricevuti per lo sviluppo del nuovo GTA che uscirà prossimamente", senza specificare altri dettagli.

Il programma Video Games Tax Relief è tra l'altro sotto l'occhio del ciclone poichè a beneficiare della maggior parte degli sgravi e delle agevolazioni sarebbero gli studi di grandi compagnie e non i piccoli sviluppatori indipendenti, i quali si troverebbero sempre costretti ad una continua caccia al budget a differenza di quanto accade invece in studi di proprietà di multinazionali e colossi del settore.