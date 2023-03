Rockstar a sorpresa: 'GTA Online viene sviluppato come esperienza singleplayer'

L'intervista concessa dal design director Scott Butchard in vista dei 10 anni di GTA Online ci ha permesso di scoprire alcuni particolari non da poco in merito a uno dei fenomeni videoludici del momento.

Nel corso dell'intervista, Butchard ha potuto riflettere sull'evoluzione del titolo sin dal suo lancio, sottolineando come le priorità degli sviluppatori siano cambiate nel corso del tempo. Stando alle sue parole, GTA Online è nato espressamente come titolo multiplayer il cui obiettivo era quello di mettere insieme grandi gruppi di giocatori e farli divertire, indipendentemente dalle modalità.

Tuttavia gli sviluppatori si sono accorti che GTA Online funzionava meglio come esperienza da potersi godere in maniera individuale, e ciò ha portato alla scelta di mettere in secondo piano il lato multiplayer e competitivo di questa produzione, per concentrarsi su pacchetti di espansione come il recentissimo Los Santos Drug Wars, caratterizzato da una forte componente narrativa.

Recentemente, ad ogni modo, gli sviluppatori si sono dovuti scontrare con diversi glitch di immortalità in GTA Online legati ai taxi. Le problematiche sembravano essere state risolte con un primo aggiornamento, tuttavia i giocatori hanno trovato nuovi modi per diventare intoccabili in tempo record.

Vi ricordiamo in chiusura che GTA Online è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 e PlayStation 5.