Rockstar, che succede? Anche il papà di Grand Theft Auto riceve avvertimenti sul copyright

La crociata anti-modder e leaker portata avanti da Take-Two e Rockstar Games a difesa delle proprie IP di punta prosegue e coinvolge, sorprendentemente, anche Mike Dailly: il fondatore di DMA (poi divenuta Rockstar North) ha ricevuto un 'copyright strike' per dei video sui prototipi del primo GTA.

In un messaggio condiviso su Twitter, Dailly manifesta tutta la sua incredulità per l'accaduto e si rivolge direttamente ai suoi ex colleghi esclamando come "vedo che Rockstar sta tornando in 'modalità full fu**ers' lanciando avvertimenti sul copyright per qualsiasi video di GTA che riescono a trovare online, inclusi i miei video".

Nei due filmati contestati dai rappresentanti di Rockstar, il papà di Grand Theft Auto (e dei Lemmings) ha condiviso delle vecchie registrazioni con del materiale utilizzato nella delicata fase di sviluppo di GTA, ivi compresa una delle primissime build di Grand Theft Auto a cui stava lavorando al tempo insieme ai ragazzi dello studio DMA Designs di Dundee.

Dailly rimarca il concetto e si dice rattristato nel constatare come "ora sembra proprio che stiano cercando di bloccare tutte le versioni del lavoro portato avanti da chiunque abbia collaborato con loro, compresi i vecchi filmati dei prototipi".

Nei mesi scorsi, le attività di Rockstar a difesa delle proprie IP sono andate intensificandosi con avvertimenti sul copyright che hanno interessato un numero sempre maggiore di creatori di contenuti e "gole profonde", ma anche con iniziative promosse da Take-Two per bloccare le mod di GTA.