Rockstar vuole distogliere l'attenzione da GTA 6 con Red Dead Redemption Remaster?

Dopo l'ennesima conferma sull'esistenza di Red Dead Redemption Remastered, Insider-Gaming lancia la provocazione: Rockstar Games vuole forse distogliere l'attenzione sulla mancanza di news su GTA 6 con questa mossa?

Ribadiamo come si tratti di una provocazione, ma forse non è poi così assurda com teoria. L'annuncio e il lancio di Red Dead Redemption Remastered sarebbero imminenti secondo quanto riportato da Colin Moriarty (fondatore del podcast Sacred Symbol) e questa mossa potrebbe essere in programma per "distogliere l'attenzione dalla mancanza di notizie riguardo GTA 6", sottolinea Insider-Gaming.

Oppure, aggiungiamo noi, potrebbe essere un modo per "coprire" lo slot originariamente occupato da GTA VI (autunno 2023?) a fronte di un rinvio interno del gioco al 2024, ma questa è solamente una nostra teoria, anche perché un lancio di GTA 6 nel 2023 probabilmente non è mai stato preso in considerazione dal publisher.

Chiaramente è difficile dire come stiano le cose, anche perché secondo un rumor dell'estate 2022, Rockstar Games avrebbe cancellato le remaster di GTA 4 e Red Dead Redemption ma a quanto pare le cose non stanno così, almeno per il gioco Western. Che il progetto sia stato ripreso proprio per garantirsi degli introiti durante la stagione natalizia in assenza di GTA 6? E' una possibilità, non ovviamente una certezza.